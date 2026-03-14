Сирський: Сили оборони продовжують деокуповувати українські землі на південному напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Південну операційну зону, де наразі тривають активні бойові дії.

Про це головком повідомив у Фейсбук.

Під час поїздки він провів зустріч із керівництвом українського наступального угруповання, а також із командирами бригад, полків і батальйонів, які виконують бойові завдання на цьому напрямку.

Командири доповіли про результати виконання попередніх завдань, поточну оперативну обстановку та дії підрозділів у визначених смугах відповідальності.

За словами Сирського, Сили оборони України продовжують утримувати визначені рубежі, завдавати втрат російським військам та поступово просуватися вперед, ведучи бої за звільнення українських населених пунктів.

Під час роботи на місці Головнокомандувач віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань. Також із командирами було обговорено можливі варіанти та перспективи подальших дій українських підрозділів.

Сирський наголосив, що ключовими пріоритетами українських військових залишаються звільнення окупованих територій та збереження життя українських воїнів.

Водночас він підкреслив, що для успішного проведення операцій важливо дотримуватися інформаційної тиші.

"Дякую кожному військовослужбовцю за стійкість та віддану службу Україні", – зазначив Головнокомандувач.