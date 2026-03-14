Російська окупаційна адміністрація в Крим розпочала підготовку до призовних кампаній 2026 року.

Про це повідомив Центр національного спротиву, який отримав відповідні документи.

За інформацією спротиву, на півострові розгортають систему так званої "альтернативної цивільної служби". Вона передбачає залучення призовників до роботи на підприємствах та в установах, підконтрольних окупаційній владі.

Згідно з документами, виконавчі органи окупаційної адміністрації вже формують переліки підприємств і посад, де можуть працювати призовники. Планується, що ця система діятиме під час весняної та осінньої призовних кампаній 2026 року.

Фото: Центр національного спротиву

Також від установ вимагають підготувати місця в гуртожитках для осіб, які проходитимуть службу поза місцем проживання.

У Центрі національного спротиву зазначають, що фактично Кремль створює на півострові систему повного контролю над мобілізаційним ресурсом. Ті жителі, які не потраплять до армії, можуть бути примусово залучені до роботи в державних структурах окупаційної влади.