Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Окупанти в Криму почали підготовку до призову на 2026 рік, – спротив

РФ створює на окупованому півострові систему повного контролю над мобілізаційним ресурсом.

Російська окупаційна адміністрація в Крим розпочала підготовку до призовних кампаній 2026 року. 

Про це повідомив Центр національного спротиву, який отримав відповідні документи.

За інформацією спротиву, на півострові розгортають систему так званої "альтернативної цивільної служби". Вона передбачає залучення призовників до роботи на підприємствах та в установах, підконтрольних окупаційній владі.

Згідно з документами, виконавчі органи окупаційної адміністрації вже формують переліки підприємств і посад, де можуть працювати призовники. Планується, що ця система діятиме під час весняної та осінньої призовних кампаній 2026 року.

Фото: Центр національного спротиву

Також від установ вимагають підготувати місця в гуртожитках для осіб, які проходитимуть службу поза місцем проживання.

У Центрі національного спротиву зазначають, що фактично Кремль створює на півострові систему повного контролю над мобілізаційним ресурсом. Ті жителі, які не потраплять до армії, можуть бути примусово залучені до роботи в державних структурах окупаційної влади.

Читайте також
