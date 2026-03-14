Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Уночі РФ атакувала Україну 68 ракетами та 430 ударними дронами

Сили ППО знищили 460 ворожий цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів. 

Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. 

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

  • 2 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);
  • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська обл., рф); 
  • 25 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторії Чорного та Каспійського морів);
  • 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);
  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

Фото: Повітряні сили ЗСУ

  •  1 протикорабельну ракету "Циркон";
  •  7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  •  25 крилатих ракет "Калібр";
  •  24 крилаті ракети Х-101;
  •  1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  •  402 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у Повітряних силах.

Читайте також
