Сили оборони за добу ліквідували ще 810 російських окупантів

За минулу добу Сили боорони України ліквідували 810 російських загарбників і знищили ворожу тенхіку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 278 430 (+810) осіб
- танків – 11 777 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 212 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 421 (+52) од.
- РСЗВ – 1 686 (+1) од.
- засоби ППО – 1 332 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 403 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Дані уточнюються.