ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 810 російських окупантів

Також українські військові знищили 4 ворожі танки та понад пів сотні російських артсистем.

Сили оборони за добу ліквідували ще 810 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили боорони України ліквідували 810 російських загарбників і знищили ворожу тенхіку. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 278 430 (+810) осіб 
  • танків – 11 777 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 212 (+10) од.
  • артилерійських систем – 38 421 (+52) од.
  • РСЗВ – 1 686 (+1) од.
  • засоби ППО  – 1 332 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 403 (+180) од.
  • спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.

Дані уточнюються.

