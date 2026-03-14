Окупанти атакували Запоріжжя: четверо людей травмовано

Ввечері 13 березня окупанти атакували Запорізький район: є постраждалі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Сталась пожежа, яку вже ліквідовано.

Четверо людей дістали поранень. Постраждала жінка 35-ти років, чоловік 40 років, та двоє дітей - дівчина та хлопець 16 та 11 років відповідно.

Упродовж вечора в Запорізькій ОВА повідомляли про загрози різних типів ворожого озброєння.