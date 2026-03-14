Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Суспільство / Війна

Окупанти атакували Запоріжжя: четверо людей травмовано

Серед постраждалих - двоє дітей.

Ввечері 13 березня окупанти атакували Запорізький район: є постраждалі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Четверо людей травмовано, серед них двоє дітей. 

Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Сталась пожежа, яку вже ліквідовано. 

Четверо людей дістали поранень. Постраждала жінка 35-ти років, чоловік 40 років, та двоє дітей - дівчина та хлопець 16 та 11 років відповідно. 

Упродовж вечора в Запорізькій ОВА повідомляли про загрози різних типів ворожого озброєння.

  • Увечері 13 березня росіяни завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинула людина, шестеро зазнали поранень.
