Ворог атакував житловий будинок у Семенівській громаді Чернігівщини

За минулу добу російські війська здіснили 32 обстріли по громадах Чернігівської області. Є пошкодження.
Про це інформує очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Учора вдень, 13 березня російський безпілотник пошкодив житловий будинок в селі Семенівської громади.
У Холминській громаді ударний безпілотник поцілив у складське приміщення місцевого підприємства, пожежу загасили.
За добу росіяни здійснили 32 обстріли FPV-дронами по Чернігівщині. Зафіксовано 45 вибухів.
- У ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.