Ворог атакував житловий будинок у Семенівській громаді Чернігівщини

За добу росіяни здійснили 32 обстріли FPV-дронами по Чернігівщині. Зафіксовано 45 вибухів.

У Холминській громаді ударний безпілотник поцілив у складське приміщення місцевого підприємства, пожежу загасили.

Про це інформує очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус .

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies