Унаслідок російських обстрілів у Харківській області загинула одна людина, ще 11 дістали поранення, серед них двоє дітей.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у селищі Солоницівка постраждав 12-річний хлопчик. У місті Дергачі поранення отримали 42-річна жінка та 9-річний хлопчик.
У селі Нова Олександрівка загинув 50-річний чоловік. Також поранення дістали жінки віком 44, 53 і 59 років та 72-річний чоловік. Ще четверо людей постраждали у селі Водяне — чоловіки віком 50, 57, 38 і 19 років.
Російські війська активно застосовували різні види озброєння. По області було випущено ракету Іскандер‑М, реактивні системи залпового вогню, три керовані авіабомби, шість ударних безпілотників Герань‑2, чотири дрони Молнія, два FPV-дрони та ще 16 безпілотників, тип яких встановлюється.
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки та авто у селах Одноробівка і Баранівка.
У Куп’янському районі зафіксовано пошкодження шести приватних будинків і автомобіля в селищі Приколотне, автобуса та семи будинків у Новій Олександрівці, господарської споруди в Худояровому, електромереж у Гетьманівці та приватного будинку в Новомиколаївці.
В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Оскіл.
У Харківському району пошкоджені автомобіль у Дергачах, житлові будинки та електромережі в селах Замірці і Безруки, три приватні будинки в селищі Мала Данилівка, а також житловий будинок і залізнична інфраструктура у Слатине. У Солоницівці пошкоджено шість приватних будинків, господарчу споруду та два автомобілі.
У Чугуївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму в селі Базаліївка.
Крім того, транзитний евакуаційний пункт у місті Лозова за добу прийняв 125 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстровано 22 634 евакуйованих.
