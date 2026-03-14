Унаслідок російських обстрілів у Харківській області загинула одна людина, ще 11 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селищі Солоницівка постраждав 12-річний хлопчик. У місті Дергачі поранення отримали 42-річна жінка та 9-річний хлопчик.

У селі Нова Олександрівка загинув 50-річний чоловік. Також поранення дістали жінки віком 44, 53 і 59 років та 72-річний чоловік. Ще четверо людей постраждали у селі Водяне — чоловіки віком 50, 57, 38 і 19 років.

Російські війська активно застосовували різні види озброєння. По області було випущено ракету Іскандер‑М, реактивні системи залпового вогню, три керовані авіабомби, шість ударних безпілотників Герань‑2, чотири дрони Молнія, два FPV-дрони та ще 16 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки та авто у селах Одноробівка і Баранівка.

У Куп’янському районі зафіксовано пошкодження шести приватних будинків і автомобіля в селищі Приколотне, автобуса та семи будинків у Новій Олександрівці, господарської споруди в Худояровому, електромереж у Гетьманівці та приватного будинку в Новомиколаївці.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Оскіл.

У Харківському району пошкоджені автомобіль у Дергачах, житлові будинки та електромережі в селах Замірці і Безруки, три приватні будинки в селищі Мала Данилівка, а також житловий будинок і залізнична інфраструктура у Слатине. У Солоницівці пошкоджено шість приватних будинків, господарчу споруду та два автомобілі.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму в селі Базаліївка.

Крім того, транзитний евакуаційний пункт у місті Лозова за добу прийняв 125 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстровано 22 634 евакуйованих.