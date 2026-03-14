Головне за ніч та ранок суботи, 14 березня: масована атака на Київ та Київщину, влучання в приміський поїзд, понад 150 боїв

Нічна повітряна атака, 153 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, вибух в Амстердамі.

У Київській області через російську масовану комбіновану атаку загинули четверо людей.

Кількість поранених зросла до 15 осіб, троє з яких перебувають у важкому стані.

За словами міського голови Броварів Ігоря Сапожка, у лікарні перебувають вісім постраждалих. Під обстрілом опинилися гуртожиток, підприємство і складські приміщення.

У Вишгородському районі ворог поцілив у багатоквартирний житловий будинок. А в Нових Петрівцях росіяни поцілили в склад – там загинула людина, повідомили в ДСНС.

Наслідки влучань та падінь уламків є також в Обухівському та Бучанському районах Київщини. На місцях працюють рятувальники, медики та поліція.

Через атаку РФ пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, підприємства та обʼєкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі відомо про близько 30 пошкоджених об’єктів.

Уночі 14 березня російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру столиці та Київської області. Також через обстріли вздовж лінії фронту пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура в інших регіонах, повідомляє Міненергетики.

"На ранок є знеструмлені споживачі в м. Київ, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях", – ідеться у повідомленні міністерства.

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, рятувальники та енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло споживачам.

Через масований обстріл РФ у частині регіонів України посилені заходи обмеження споживання.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Новопавлівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 810 російських окупантів, 4 ворожі танки та понад пів сотні артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.26 орієнтовно склали 1 278 430 осіб.

Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Харківщини та Дніпропетровщини. На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали.

Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення, медики надали їм необхідну допомогу на місці. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

У Криворізькому районі росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована. Обійшлося без постраждалих.

У ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська обл., рф);

25 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторії Чорного та Каспійського морів);

24 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – Київщина.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

1 протикорабельну ракету "Циркон";

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

25 крилатих ракет "Калібр";

24 крилаті ракети Х-101;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

402 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

У столиці Нідерландів місті Амстердам вранці в суботу стався вибух у єврейській школі. Міська влада назвала інцидент "навмисним нападом на єврейську громаду", пише Reuters.

За словами очільниці Амстердама Фемке Халсема, вибух стався у школі, розташованій в елітному житловому районі на півдні міста. Будівля зазнала лише незначних пошкоджень, оскільки поліція та пожежні підрозділи швидко прибули на місце події.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!