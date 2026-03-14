"АТЕШ": через зростання втрат росіяни відводять техніку з прифронтових міст до Сіверськодонецька і Лисичанська

Через зростання ефективності українських далекобійних ударів та атак FPV-дронів РФ втрачає техніку.

російська техніка
Фото: АТЕШ

Російські війська почали відводити військову техніку з прифронтових районів Луганської області до міст Сіверськодонецьк та Лисичанськ. Причиною називають зростання втрат через ефективні удари українських сил далекобійною зброєю та FPV-дронами.

Про це повідомили у партизанському русі "АТЕШ".

За інформацією "АТЕШ", російські військові переміщують транспорт та окремі зразки техніки із Сіверська, Кремінної та Білогорівки. Новими місцями дислокації стають Сіверськодонецьк і Лисичанськ, що розташовані приблизно за 30–35 кілометрів від лінії фронту.

Партизани зазначають, що таке переміщення пов’язане зі зростанням ефективності українських далеких ударів та атак FPV-дронів. Через це російська техніка в прифронтових населених пунктах зазнає значних втрат.

Агенти руху також повідомляють, що продовжують фіксувати переміщення техніки у різних підрозділах Збройних сил РФ. Зокрема, у Сіверськодонецьку було помічено кілька військових автомобілів із маркуванням "Z".

За словами представників "АТЕШ", їм уже вдалося встановити місця стоянок техніки та ідентифікувати власників транспортних засобів.

"Місця стоянок встановлені, власники ідентифіковані – відомо, де вони мешкають і де паркуються. Усі автомобілі вже у наших списках. І тут вони теж не опиняться у безпеці – "АТЕШ" відстежує нові локації", – повідомили у партизанському русі.

