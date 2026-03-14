Генштаб ЗСУ: на Костянтинівському напрямку зафіксували найбільше наступів росіян

Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади ведуть вогонь з 2С22 «Богдана» на передовій у Запорізькій області, Україн

Станом на 16:00 14 березня кількість атак росіян на фронті сягнула 79.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Сумській області зазнали російських артилерійських ударів населені пункти Будки, Кореньок, Рижівка, Мала Слобідка, Степанівка, Ходине, Старикове, Яструбщина, Іскрисківщина; авіаудару зазнав населений пункт Кружок. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дві марні спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій, крім того, завдав 51 обстрілу населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ, скинув три керовані авіаційні бомби, завдавши одного авіаційного удару.

На Південно–Слобожанському противник один раз атакував поблизу населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському противник один раз йшов вперед у напрямку Курилівки.

На Лиманському українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському окупанти тричі намагалися наблизитися до позицій наших військ у районах Закітного та Різниківки.

На Краматорському ворог здійснив дві атаки в районах Никифорівки та Новомаркового. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Костянтинівському загарбники здійснили 15 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Два бої тривають до цього часу.

Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському ворог здійснив три наступальні дії поблизу Олександрограда та Злагоди.

На Гуляйпільському відбулися 14 атак у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного та Долинки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулася одна атака ворога. Авіаударів зазнали населені пункти Львове та Ольгівка.