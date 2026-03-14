Окупанти знову обстріляли центр Херсона, семеро цивільних постраждали

Після обіду ворог атакував Корабельний район міста.

Наслідки російських атак на Херсонщині
Фото: Нацполіція

Армія РФ завдала чергових ударів по центральній частині Херсона, унаслідок атак поранені шестеро цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Об 11:00 росіяни вчергове вдарили по центральній частині Херсона.  Внаслідок атаки в одній з квартир постраждали 57-річний чоловік, а також три жінки 55, 51 та 59 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", – ідеться у повідомленні. 

Близько 11:50, окупанти завдали повторного удару по центру Херсона. Внаслідок чергового ворожого удару 67-річна жінка та 62-річний чоловік дістали контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові травми. 

Постраждалу доправили до лікарні у стані середньої тяжкості, а чоловіку медики надали допомогу на місці.

Близько 14:30 окупаційні війська вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив 72-річний чоловік. Він дістав вибухову травму.  Постраждалого доставили до лікарні. 

  • Від ранку Херсон перебуває під російськими обстрілами. Унаслідок атаки у Дніпровському районі постраждали троє цивільних, вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. 
  • Унаслідок атаки на центральну частину Херсона постраждали ще троє дітей. 12-річна дівчинка та двоє хлопчиків віком 11 та 13 років дістали вибухові травми та гостру реакцію на стрес. 
﻿
