Сили спецоперацій уразили російський порт «Кавказ» у Керченській протоці

Підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій (ССО) завдали успішного удару по морському порту «Кавказ», що розташований у місті Чушка на російському березі Керченської протоки.

Про це йдеться в телеграм-каналі ССО.

Об’єкт, який росіяни використовують як один із ключових логістичних вузлів для сполучення з Кримом, розташований на відстані майже 300 кілометрів від лінії фронту.

У ССО зазначили, що порт «Кавказ» має стратегічне значення для противника: на його території розміщені причали, поромний комплекс, а також термінали для перевалки нафтопродуктів, хімічних вантажів та зерна.

Через цей вузол ворог не лише забезпечує військову логістику, а й проводить експортно-імпортні операції та рейдову перевалку для великотоннажних суден.

У ССО наголошують, що удари Deep-strike по об’єктах на території РФ є частиною асиметричних дій, спрямованих на стратегічне знесилення ворога. Ураження таких логістичних центрів суттєво підриває воєнні спроможності Росії та її здатність оперативно забезпечувати свої угруповання.