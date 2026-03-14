ГоловнаЕкономікаДержава

Україна отримає із Нідерландів обладнання для «Укрнафти», «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу»

Українські енергокомпанії зацікавленні у обладнанні із Ризької ТЕЦ.

Фото: Денис Шмигаль

Українські інженерні групи обстежили комісовані електростанції у Євросоюзі, щоб визначити необхідне для ремонту українських ТЕЦ обладнання. Наразі компанії зацікавленні у обладнанні із Ризької ТЕЦ. також Україна отримає із Нідерландів обладнання для «Укрнафти», «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу».

Про це написав у телеграмі перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. 

«Працюємо над відновленням ТЕЦ. Українські інженерні групи провели обстеження комісованих станцій на території ЄС, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання», – йдеться у його повідомленні. 

Зокрема, обстежили 8 станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. 

«На сьогодні визначено обладнання з Ризької ТЕЦ, у якому зацікавлені українські енергокомпанії. Направлено відповідний лист з метою передачі цього обладнання в Україну», – розповів Шмигаль.

Крім того, домовилися з Нідерландами щодо поставки обладнання для «Укрнафти», «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу».

«Починаємо відбудову вже зараз, посилюємо захист енергооб’єктів, щоб бути максимально готовими до наступної зими», – додав політик. 

  • Вчора Шмигаль сказав, що ця зима для України була найважчою за її історію. Від початку опалювального сезону пошкоджено понад 9 гігават генерації і десятки об’єктів розподілу. Загалом від початку вторгнення ворог завдав понад 6000 ударів саме по енергетиці.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies