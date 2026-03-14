Українські інженерні групи обстежили комісовані електростанції у Євросоюзі, щоб визначити необхідне для ремонту українських ТЕЦ обладнання. Наразі компанії зацікавленні у обладнанні із Ризької ТЕЦ. також Україна отримає із Нідерландів обладнання для «Укрнафти», «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу».

Про це написав у телеграмі перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Працюємо над відновленням ТЕЦ. Українські інженерні групи провели обстеження комісованих станцій на території ЄС, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання», – йдеться у його повідомленні.

Зокрема, обстежили 8 станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

«На сьогодні визначено обладнання з Ризької ТЕЦ, у якому зацікавлені українські енергокомпанії. Направлено відповідний лист з метою передачі цього обладнання в Україну», – розповів Шмигаль.

Крім того, домовилися з Нідерландами щодо поставки обладнання для «Укрнафти», «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу».

«Починаємо відбудову вже зараз, посилюємо захист енергооб’єктів, щоб бути максимально готовими до наступної зими», – додав політик.