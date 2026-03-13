НБУ підкріпив каси банків валютою, щоб не було дефіциту готівки

На аукціон виставили 100 млн дол. США та 50 млн євро.

Фото: Зоряна Стельмах

Національний банк України оприлюднив результати операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

Як ідеться на сайті НБУ, банківська система повністю забезпечена готівковим доларом та євро, а пропозиція від регулятора значно перевищує запити фінансових установ.

Згідно зі звітом Нацбанку, на аукціон виставили 100 млн дол. США та 50 млн євро. Участь у торгах взяв лише один банк, який подав заявки на 30 млн дол. США та 20 млн євро. Усі запити були задоволені в повному обсязі.

Загалом протягом робочого тижня з 9 по 13 березня оголошена пропозиція валюти суттєво переважала фактичний попит. У Нацбанку наголошуют - це є прямим підтвердженням відсутності дефіциту готівкової іноземної валюти на ринку. 

Регулятор запевнив у готовності й надалі підтримувати каси банків, а частота та обсяги таких операцій залежатимуть від реальних потреб системи.

﻿
