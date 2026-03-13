НБУ підкріпив каси банків валютою, щоб не було дефіциту готівки

На аукціон виставили 100 млн дол. США та 50 млн євро.

Національний банк України оприлюднив результати операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

Як ідеться на сайті НБУ, банківська система повністю забезпечена готівковим доларом та євро, а пропозиція від регулятора значно перевищує запити фінансових установ.

Згідно зі звітом Нацбанку, на аукціон виставили 100 млн дол. США та 50 млн євро. Участь у торгах взяв лише один банк, який подав заявки на 30 млн дол. США та 20 млн євро. Усі запити були задоволені в повному обсязі.

Загалом протягом робочого тижня з 9 по 13 березня оголошена пропозиція валюти суттєво переважала фактичний попит. У Нацбанку наголошуют - це є прямим підтвердженням відсутності дефіциту готівкової іноземної валюти на ринку.

Регулятор запевнив у готовності й надалі підтримувати каси банків, а частота та обсяги таких операцій залежатимуть від реальних потреб системи.