Росія знову атакувала енергетику: частково знеструмлено Чернігівську область (доповнено)

Вранці 6 квітня росіяни атакували енергетику Чернігівської області. Вона частково знеструмлена.

Спершу про повне знеструмлення Славутича повідомив голова ОВА Микола Калашник повідомив у Telegram. Енергетики розпочнуть відновлення тоді, коли дозволить безпекова ситуація.

“Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади – на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними”, – сказав він.

Згодом у Чернігівській ОВА розповіли, що знеструмлена більшість районів області. Чернігів і громади переходять не резервне живлення критичної інфраструктури.