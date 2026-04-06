Три райони Дніпропетровщини постраждали від російських атак

Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками і артилерією. Люди не постраждали, але є ушкодження.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Понад 30 разів ворог атакував три райони області артилерією та безпілотниками», – йдеться у повідомленні.

На Нікопольщині бив по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені комунальне підприємство, магазин, приватні будинки, автівка.

У Синельниковому понівечені оселі та аптека, а у Грушівській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.