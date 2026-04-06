Політика

У «Слузі народу» емоційно обговорили податкові зміни та декларування РЕР: результати засідання

У нардепів були претензії до урядовців щодо доцільності використання коштів на програми національного кешбеку.

У «Слузі народу» емоційно обговорили податкові зміни та декларування РЕР: результати засідання
Фото: Давид Арахамія

У «Слузі народу» емоційно обговорили податкові зміни та декларування РЕР.

Як повідомили джерела LB.ua у «Слузі народу», за результатами засідання з урядовцями на зустрічі лунали критичні запитання нардепів до уряду.

«Насправді все було добре, поки говорив і вів дискусію Давид (Арахамія - голова фракції «Слуга народу»). А далі прийшло слово уряду і все почало сипатись. Щодо голосування за податкові проєкти законів, чи будуть голоси — це покаже тільки завтра. Поки без прогнозу щодо голосів», — розповів один із нардепів «Слуги народу».

Інший впливовий співрозмовник додав, що «засідання справді було емоційне, але думаю, що голоси завтра будуть».

Ще один член «Слуги народу» розповів, що «нічого особливого на засіданні не було. Обговорювали податкові законопроєкти, а також декларування РЕР», — зазначив нардеп.

Йдеться про законопроєкт заступника голови фракції «Слуга народу» Андрія Мотовиловця №15112-1 щодо оподаткування посилок, куди вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів — із пожиттєвого фінансового моніторингу до трьох років після завершення повноважень. Також пропонується віднести до національних публічних діячів працівників держбанків, які відповідають за фінансовий моніторинг.

Водночас парламентар підтвердив, що у нардепів були претензії до урядовців. Зокрема, вони ставили питання щодо доцільності використання коштів на різні програми національного кешбеку.

«Прем’єрка Юлія Свириденко на засіданні також пояснювала ситуацію з резервним фондом і програмами «Єбачків» та іншими. Вона наголосила, що рішення не знижувати ПДВ на паливо було єдино правильним, адже інакше виникла б нестача в державному бюджеті. Це рішення мало компенсаторний ефект. За її словами, статистика показує, що допомогою користувалися лише ті, хто справді її потребував — інші не зверталися», — наголосив нардеп.

Ще один учасник засідання додав, що «на UF, воєнний збір і оподаткування онлайн-платформ голоси є. Під питанням — оподаткування посилок», — прогнозує джерело.

Один із голів парламентського комітету також зазначив, що «за військовий збір на три роки після скасування воєнного стану голосувати будемо у першому та другому читанні. За інші податкові проєкти — у першому читанні», — додав співрозмовник.

