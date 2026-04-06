ГоловнаСуспільствоВійна

Кабмін спростив процедуру переобладнання авіації для боротьби з "шахедами"

До переобладнання залучатимуть не лише підприємства, а й фахівців і військові частини.

Фото: Міноборони

Уряд спростив процедуру переобладнання літаків та гелікоптерів для боротьби з ворожими ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Посилюємо захист українського неба. Спрощуємо модернізацію авіації для боротьби з "шахедами", – ідеться у повідомленні.

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє швидше дообладнувати літаки та гелікоптери під потреби сучасної війни. Тепер можна встановлювати озброєння, засоби зв’язку, навігації та виявлення цілей без тривалих погоджень.

Увесь процес буде скорочений до одного місяця. До робіт залучатимуть не лише підприємства, а й фахівців і військові частини.

"Це дає змогу швидше реагувати на нові загрози й посилює можливості наших військових у відбитті повітряних атак. Маємо швидко змінюватися і адаптовувати наші процедури до викликів війни", – ідеться у повідомленні.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies