ГоловнаСуспільствоВійна

Удар РФ по Слов'янську: одна людина загинула, ще п'ятеро поранені

Окупанти вдарили з артилерії по житловому сектору міста.

наслідки російського обстрілу по Слов'янську
Фото: Вадим Лях

Росіяни вдарили по житловому сектору міста Слов'янськ Донецької області. Унаслідок атак загинула людина, п'ятеро цивільних поранених. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 загиблий і 5 поранених — такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Серед поранених — хлопчик 2017 року народження", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто з РСЗВ, поцілили у житловий сектор. Там пошкоджено будинки.

Остаточні наслідки удару встановлюють.  

﻿
