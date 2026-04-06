Окупанти вдарили з артилерії по житловому сектору міста.

Росіяни вдарили по житловому сектору міста Слов'янськ Донецької області. Унаслідок атак загинула людина, п'ятеро цивільних поранених.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 загиблий і 5 поранених — такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Серед поранених — хлопчик 2017 року народження", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто з РСЗВ, поцілили у житловий сектор. Там пошкоджено будинки.

Остаточні наслідки удару встановлюють.