Росіяни вдарили по житловому сектору міста Слов'янськ Донецької області. Унаслідок атак загинула людина, п'ятеро цивільних поранених.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 1 загиблий і 5 поранених — такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Серед поранених — хлопчик 2017 року народження", — ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто з РСЗВ, поцілили у житловий сектор. Там пошкоджено будинки.
Остаточні наслідки удару встановлюють.
- Всього за минулу добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Лимані загинула людина.