МВС попереджає про новий тип мін "Пряник", якими росіяни мінують Україну

Дедалі частіше фіксуються випадки дистанційного мінування територій саморобними вибухонебезпечними пристроями типу "Пряник".

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Ці боєприпаси малопомітні, можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом.

Ворог розкидає їх дистанційно та у великій кількості, що значно підвищує ризик для мирного населення.

"22% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами – це понад 133 тисячі квадратних кілометрів. Від мінно-вибухових травм постраждала 1431 людина, серед них – 146 дітей. І за кожною з цих цифр – понівечені долі", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У МВС також нагадали, що робити, якщо ви помітили підозрілий предмет

Не торкайтеся!

Негайно відійдіть на безпечну відстань.

Повідомте про знахідку за номером 101 або 112.

Ніколи не намагайтеся знешкодити вибухонебезпечний предмет самостійно.

Як повідомлялося, нещодавно міни типу "Пряник" були помічені в Херсоні - росіяни мінували ними територію Комишан Херсонської області.