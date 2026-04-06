Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
Все погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаСуспільствоВійна

МВС попереджає про новий тип мін "Пряник", якими росіяни мінують Україну

Ці боєприпаси малопомітні, можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом. 

Фото: МВС

Дедалі частіше фіксуються випадки дистанційного мінування територій саморобними вибухонебезпечними пристроями типу "Пряник".

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Ворог розкидає їх дистанційно та у великій кількості, що значно підвищує ризик для мирного населення.

"22% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами – це понад 133 тисячі квадратних кілометрів. Від мінно-вибухових травм постраждала 1431 людина, серед них – 146 дітей. І за кожною з цих цифр – понівечені долі", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У МВС також нагадали, що робити, якщо ви помітили підозрілий предмет

  • Не торкайтеся!
  • Негайно відійдіть на безпечну відстань.
  • Повідомте про знахідку за номером 101 або 112.
  • Ніколи не намагайтеся знешкодити вибухонебезпечний предмет самостійно.

Як повідомлялося, нещодавно міни типу "Пряник" були помічені в Херсоні - росіяни мінували ними територію Комишан Херсонської області. 

﻿
