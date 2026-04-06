ГоловнаСуспільствоВійна

Попри складну ситуацію, українські дрони знищують російську піхоту та техніку на Покровському напрямку

Ворог продовжує спроби просочитися у тил підрозділів ЗСУ.

авіаудар ЗСУ по місцю скупчення окупантів
Фото: скріншот

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, проте українські підрозділи ефективно протидіють спробам противника просочитися в тил. 

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Пілоти ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади активно працюють уночі, використовуючи тепловізійні камери для виявлення цілей. Ворожу піхоту та автотранспорт знищують ще на підходах до переднього краю, до входу в сіру зону.

У корпусі додають, що російське командування продовжує відправляти своїх військових на фронт під високим ризиком для життя, що призводить до великих втрат. На нічних камерах видно, наскільки щільно українські позиції всіяні тілами противника.

Завдяки постійній роботі дронів українські війська успішно зривaють переміщення ворога, ускладнюють його логістику та зменшують наступальний потенціал. Бійці 79-ї бригади продовжують виконувати бойові завдання та знищувати противника на своїй ділянці фронту.

﻿
