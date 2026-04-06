ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: українські дипстрайки ефективно знижують нафтові доходи Росії та зміцнюють позиції ЗСУ на фронті

Президент заслухав доповідь командування ЗСУ щодо ситуації на фронті.

Володимир Зеленський, Олександр Сирський, Андрій Гнатов
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова щодо оперативної ситуації на фронті та подальших кроків українських військ.

Про це Президент розповів у мережі Фейсбук.

Під час доповіді було обговорено ситуацію на Олександрівському та Покровському напрямках, де зосереджені найбільші зусилля російської армії. Зеленський подякував українським підрозділам за ефективні дії та відчутні результати в ураженні окупантів.

Окремо обговорювалися українські далекобійні удари (діпстрайки) та їхні пріоритети. За оцінкою командування, такі операції реально скорочують доходи Росії, передусім від нафтогалузі, і помітно впливають на ситуацію як на північно-східному, так і на південно-східному напрямках.

Президент також затвердив подальші кроки на фронті, наголосивши на важливості синергії між сильними позиціями українських військ та дипломатичним впливом у відносинах із міжнародними партнерами. 

«Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших», — зазначив Зеленський.

  • Від початку доби 6 квітня на фронті відбулося 56 боєзіткнень. Армія РФ продовжує штурмові дії на Покровському та Костянтинівському напрямках.
