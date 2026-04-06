У Харкові цивільний поранив ножем військовослужбовця ТЦК

У Харкові цивільний напав із ножем на військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК.

"6 квітня, у місті Харків, під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадяни вчинив напад на військовослужбовців. У результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Нападник утік, його розшукують.

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню мають нести адміністративну чи кримінальну відповідальність.

"Всіх військовозобов’язаних має хвилювати питання, як найшвидше долучитися до захисту, щоб зберегти життя своїх рідних. Зухвала ж агресія цивільних проти військових в одну мить може призвести до беззахисності самих цивільних. Війна помилок не прощає. Зірвана мобілізація лише наближає фронт", - йдеться в повідомленні.