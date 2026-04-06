Повідомлено про підозру ексочільнику тюрми на Луганщині, який катував полонених українців

Колаборант регулярно бив полонених і навіть використовував електрошокер.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з тимчасово захопленої Луганщини, який катував українських військовополонених.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, фігурантом є співробітник "виправної колонії № 4". З жовтня 2022 по січень 2024 року зловмисник очолював цю окупаційну установу. Перебуваючи на керівній "посаді", колаборант не лише доручав підлеглим вчиняти тортури над полоненими воїнами ЗСУ, але й особисто катував потерпілих.

За матеріалами справи, він регулярно бив полонених руками, ногами, гумовим кийком ПР-73 і столярним молотком. Крім цього, під час катувань зловмисник іноді використовував електрошокер.

"Такі дії грубо порушують вимоги статей 4, 13, 14, 15 і 130 Конвенції про поводження із військовополоненими від 12 серпня 1949 року", - наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).