В Одесі оголосили День жалоби за загиблими мешканцями унаслідок російської атаки

Сьогодні, 6 квітня, у Одесі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки трьома мешканцями.
Про це у телеграмі написав начальник МВА Сергій Лисак.
"Ми вшановуємо пам’ять загиблих, чиї життя обірвала сьогоднішня ворожа атака. Ми втратили трьох людей, серед яких дворічна дитина", – зазначив він.
На знак скорботи на будівлях приспустили державні прапори України та прапори Одеси з траурними стрічками. Усім підприємствам та організаціям рекомендували обмежити розважальні заходи та використання музики.
"Щирі співчуття родинам і близьким, які втратили своїх рідних. Світла пам’ять", – написав Лисак.
- У ніч на 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу. Були влучання у багатоповерхівку та приватні будинки. Загинули троє людей. Серед загиблих є 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, та ще одна 53-річна жінка. Постраждали щонайменше 15 людей.