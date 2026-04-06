В Одесі оголосили День жалоби за загиблими мешканцями унаслідок російської атаки

На будівлях приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Сьогодні, 6 квітня, у Одесі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки трьома мешканцями.

Про це у телеграмі написав начальник МВА Сергій Лисак.

"Ми вшановуємо пам’ять загиблих, чиї життя обірвала сьогоднішня ворожа атака. Ми втратили трьох людей, серед яких дворічна дитина", – зазначив він.

На знак скорботи на будівлях приспустили державні прапори України та прапори Одеси з траурними стрічками. Усім підприємствам та організаціям рекомендували обмежити розважальні заходи та використання музики.

"Щирі співчуття родинам і близьким, які втратили своїх рідних. Світла пам’ять", – написав Лисак.