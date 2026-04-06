Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Одесі оголосили День жалоби за загиблими мешканцями унаслідок російської атаки

На будівлях приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

В Одесі оголосили День жалоби за загиблими мешканцями унаслідок російської атаки
Український прапор із траурною стрічкою
Фото: Іван Станіславський

Сьогодні, 6 квітня, у Одесі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки трьома мешканцями. 

Про це у телеграмі написав начальник МВА Сергій Лисак. 

"Ми вшановуємо пам’ять загиблих, чиї життя обірвала сьогоднішня ворожа атака. Ми втратили трьох людей, серед яких дворічна дитина", – зазначив він. 

На знак скорботи на будівлях приспустили державні прапори України та прапори Одеси з траурними стрічками. Усім підприємствам та організаціям рекомендували обмежити розважальні заходи та використання музики.

"Щирі співчуття родинам і близьким, які втратили своїх рідних. Світла пам’ять", – написав Лисак. 

  • У ніч на 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу. Були влучання у багатоповерхівку та приватні будинки. Загинули троє людей. Серед загиблих є 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, та ще одна 53-річна жінка. Постраждали щонайменше 15 людей. 
