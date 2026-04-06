У Києві судитимуть підприємця у справі про привласнення майже 5 млн грн, виділених на ліквідацію амброзії

Слідчі довели, що оброблення землі не проводилось, а небезпечний бур’ян продовжував рости.

Амброзія
Фото: Леся Падалка

У Києві судитимуть директора підприємства у справі про привласнення близько 4,9 млн грн бюджетних коштів, виділених на ліквідацію амброзії у столиці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

У жовтні минулого року поліцейські Деснянського управління поліції викрили схему з розкрадання бюджетних коштів, пов’язану з ліквідацією хімічним методом амброзії на ділянці 90 га у Києві

Тоді правоохоронці встановили, що у 2024 році КО “Київзеленбуд” оголосили тендер на проведення робіт з ліквідації хімічним методом карантинних бур’янів – амброзії. Потім з одним з переможців торгів колишній генеральний директор “Київзеленбуду” домовився роботи не проводити, а виділені державою кошти на ліквідацію бур’яну на двох ділянках загальним розміром 90 га – привласнити.

Також слідчі встановили третього спільника – головного агронома комунального підприємства, який підписав акти виконаних робіт, де зазначалася неправдива інформація про хімічну обробку амброзії на зазначених ділянках.

Унаслідок цього на рахунок підприємця було безпідставно перераховано близько 4,9 млн грн з міського бюджету, які правопорушники розділили між собою. Слідчі довели, що оброблення землі не проводилось, а небезпечний бур’ян продовжував рости.

Слідчі повідомили про підозру директору підприємства за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та завершили досудове розслідування. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до Деснянського районного суду. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також, у січні слідчі завершили досудове розслідування по двом посадовцям Київзеленбуду та скерували обвинувальний акт до суду.

