Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
​У Голосіївському парку в Києві випустили близько 500 кажанів

Загалом в Україні налічується 28 видів кажанів, і щонайменше вісім із них мешкають саме в цьому парку.

​У Голосіївському парку в Києві випустили близько 500 кажанів
Фото: Зоряна Стельмах

У національному парку "Голосіївський" в Києві влаштували масовий випуск кажанів.

Про це повідомляє Рубрика з посиланням на Український центр реабілітації рукокрилих.

Зазначається, що в природу повернули близько 500 рукокрилих, які взимку потребували допомоги людей.

Подія відбулася у суботу о 18:30 на території національного парку "Голосіївський". Саме тут створені сприятливі умови для кажанів: облаштовано спеціальні будиночки та збережено велику кількість дерев, які слугують для них природними укриттями.

Загалом в Україні налічується 28 видів кажанів, і щонайменше вісім із них мешкають саме в "Голосіївському".

Фото: Зоряна Стельмах
Перед початком випуску відвідувачі мали нагоду побачити кажанів зблизька та більше дізнатися про їхню роль у природі. Організатори заходу розповіли про особливості цих тварин і пояснили, чому їх часто називають невидимими героями екосистем.

"Ми повертаємо кажанів у тих місцях, де вони були знайдені, щоб не порушувати кількість особин у популяціях", – підкреслили організатори.

Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
