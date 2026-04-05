У національному парку "Голосіївський" в Києві влаштували масовий випуск кажанів.

Про це повідомляє Рубрика з посиланням на Український центр реабілітації рукокрилих.

Зазначається, що в природу повернули близько 500 рукокрилих, які взимку потребували допомоги людей.

Подія відбулася у суботу о 18:30 на території національного парку "Голосіївський". Саме тут створені сприятливі умови для кажанів: облаштовано спеціальні будиночки та збережено велику кількість дерев, які слугують для них природними укриттями.

Загалом в Україні налічується 28 видів кажанів, і щонайменше вісім із них мешкають саме в "Голосіївському".

Фото: Зоряна Стельмах кажан

Перед початком випуску відвідувачі мали нагоду побачити кажанів зблизька та більше дізнатися про їхню роль у природі. Організатори заходу розповіли про особливості цих тварин і пояснили, чому їх часто називають невидимими героями екосистем.

"Ми повертаємо кажанів у тих місцях, де вони були знайдені, щоб не порушувати кількість особин у популяціях", – підкреслили організатори.

