Партизани "АТЕШ" порушили логістику росіян на Сумському напрямку

Партизани спалили релейну шафу на залізниці окупантів.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили успішну диверсію та вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці маршруту з Брянська на Сумському напрямку. 

Про це партизанський рух повідомив у Телеграм.

Саме через цей залізничний вузол здійснювалося постачання боєприпасів та перекидання особового складу російських підрозділів.

За наявною інформацією, логістичний маршрут використовувався для забезпечення 1443-го мотострілецького полку, 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади та 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

Унаслідок пошкодження інфраструктури було порушено залізничне сполучення, що безпосередньо вплинуло на боєздатність зазначених підрозділів. Через затримки з постачанням боєприпасів і поповненням особового складу російські сили змушені були вступати в бойові дії з критично низьким рівнем забезпечення, що призвело до значних втрат.

В "АТЕШ" наголошують, що продовжують свою діяльність, спрямовану на підрив військової логістики противника. Кожна зірвана операція постачання, за їхніми словами, наближає послаблення російських сил.

