ЦПД: у Росії посилюють підготовку дітей до війни через парамілітарні організації

У Росії спостерігається суттєве посилення пропагандистської складової діяльності дитячих та підліткових парамілітарних організацій.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, якщо раніше такі структури, як "юнармія" та "двіженіє пєрвих", зосереджувалися переважно на початковій військовій підготовці та ідеологічному вихованні, то нині вони активно розширюють свою діяльність у медіасфері.

Йдеться про системну підготовку молоді як майбутніх провідників державної пропаганди.

На базі цих організацій проводяться спеціалізовані конкурси та заходи, під час яких учасників навчають створювати медіаконтент, працювати з аудиторією та впливати на громадську думку.

Водночас у таких ініціативах беруть участь представники міністерства оборони РФ та керівництво військово-патріотичних структур, що свідчить про тісне поєднання інформаційної та військової підготовки.

Окрему роль у залученні підлітків відіграє популярність блогінгу. Молоді людям подають участь у подібних конкурсах як можливість досягти успіху в медіасфері. Однак, як зазначають експерти, фактично це є інструментом втягування у систему державної пропаганди.

Таким чином у РФ формується новий тип кадрів – не лише лояльних до режиму громадян, готових підтримувати війну, а й інформаційних агентів, здатних активно просувати прокремлівські наративи у соціальних мережах та медіа.