Сили оборони уразили склад авіаційної техніки росіян у Криму

У ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження інфраструктури нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, Нижньогородської області. В результаті на території підприємства виникла масштабна пожежа.

"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" займає стратегічне місце в нафтопереробній галузі рф, зокрема, забезпечуючи пальним критично важливий московський регіон (майже 30% загальноросійського споживання бензину) та російську армію", – зазначають у Генштабі.

Виробнича потужність підприємства сягає 17 млн тонн сировини на рік. Номенклатура підприємства включає понад 50 видів продукції, зокрема авіаційне та дизельне пальне, що безпосередньо постачається для потреб російського ВПК та забезпечення окупаційного контингенту.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також підтверджено пожежу в результаті чергового ураження інфраструктури стратегічно важливого для загарбників порту “Приморськ” на Балтійському морі. Це один з найбільших портів РФ із задіяних у транспортуванні нафтопродуктів.

Також Сили оборони уразили склад зберігання авіаційної техніки у Саках на ТОТ АР Крим.

Окрім того, українські військові били по зосередженнях живої сили противника в районах Березового та Новомиколаївки на Дніпропетровщині, Гуляйполі Запорізької області та Ялинського Донецької області.

Втрати противника уточнюються.

Сили оборони України продовжують уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України.