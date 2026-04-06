Головне за ніч та ранок понеділка, 6 квітня: загиблі і постраждалі в Одесі, 120 боєзіткнень, атаки на енергетику

Нічна повітряна атака, 120 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, викриття схеми розкрадання в "Укргазвидобуванні", війна на Близькому Сході.

У ніч на 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу, влучивши у багатоповерхівку та приватні будинки. Загинули три людини: 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, і ще одна 53-річна жінка.

За оновленими даними, постраждали щонайменше 15 людей, які отримали травми різного ступеню тяжкості, в тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

За даними прокуратури, пошкоджено приміщення дитсадку, магазину, територію парку, 20-поверховий ЖК, 3 поверхи у 6-поверховому житловому будинку, 8 приватних домоволодінь, адміністративні будівлі та щонайменше 20 автомобілів.

В Одесі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки.

На будівлях приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора.

Сили оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 940 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 304 490 осіб.

«У ніч на 06 квітня (з 18:00 5 квітня) противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди"», – розповіли в Повітряних Силах.

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО збила і подавила 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.

Вранці 6 квітня росіяни атакували енергетику Чернігівської області.

У Чернігівській ОВА розповіли, що знеструмлена більшість районів області. Чернігів і громади переходять не резервне живлення критичної інфраструктури.

В Укргазвидобуванні викрили злочинну схему, що завдала державі збитків у понад 295 млн гривень. Вона полягала в привласненні коштів, виділених на закупівлі держкомпанії.

За даними слідства, вартість матеріалів, необхідних для видобутку газу, штучно завищували. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, Офісі генпрокурора в Telegram і на сайті БЕБ.

“Організаторами оборудки, за даними справи, були посадові особи АТ «Укргазвидобування», а також афілійовані з ними підприємці”, – зазначили в СБУ.

Після нових погроз американського президента Дональда Трампа на адресу Ірану ціна на нафту піднялася до $110 за барель, пише BBC.

Іран у відповідь на погрози Трампа, який вчора вимагав відкрити "кляту" протоку, опублікував власні погрози, анонсувавши "значно більш руйнівні і масштабніші" атаки у разі, що обстріли іранських цивільних цілей триватимуть.

