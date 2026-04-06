Сили безпілотних систем вразили ворожий фрегат-ракетоносій "Адмірал Макаров"

Він потрапив під удар під час атаки по Новоросійську.

Сили безпілотних систем у ніч на 6 квітня атакували ворожий фрегат проєкту “Буревестник” та бурову установку противника. Зу уточненими даними, під час атаки по терміналу “Шесхаріс” оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили фрегат “Адмірал Макаров” Чорноморського флоту Росії, що призначений для знищення підводних човнів, надводних кораблів та нанесення ударів по наземних цілях.

Фрегати проєкту 11356Р “Буревестник” неодноразово застосовували для запусків крилатих ракет “Калібр” по містах України. Під час операції пуски ракет ППО здійснювали безпосередньо з борту фрегата під час заходу на ціль, проте це не завадило його ураженню, повідомили в Facebook СБС.

“Водночас оператори 413-го окремого полку «Рейд» уразили самопідйомну плавучу бурову установку «Сиваш», яку рф використовує як мобільну базу ППО/РЛС у Чорному морі для прикриття стратегічно важливих об'єктів. Операція здійснена спільно з силами глибинного ураження ВМС”, – розповіли військові.

Defence Express пише, що “Адмірал Макаров” був останнім цілим фрегатом-носієм “Калібрів” у Чорному морі. Інший такий фрегат проєкту “Буревестник” отримав ушкодження місяць тому – це “Адмірал Ессен”. Третій фрегат проєкту “Адмірал Григорович” не може увійти до Чорного моря через блокування Босфору.