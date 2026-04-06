Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем вразили ворожий фрегат-ракетоносій "Адмірал Макаров"

Він потрапив під удар під час атаки по Новоросійську. 

СБС атакували фрегат
Фото: СБС у Facebook

Сили безпілотних систем у ніч на 6 квітня атакували ворожий фрегат проєкту “Буревестник” та бурову установку противника. Зу уточненими даними, під час атаки по терміналу “Шесхаріс” оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили фрегат “Адмірал Макаров” Чорноморського флоту Росії, що призначений для знищення підводних човнів, надводних кораблів та нанесення ударів по наземних цілях. 

Фрегати проєкту 11356Р “Буревестник” неодноразово застосовували для запусків крилатих ракет “Калібр” по містах України. Під час операції пуски ракет ППО здійснювали безпосередньо з борту фрегата під час заходу на ціль, проте це не завадило його ураженню, повідомили в Facebook СБС.

“Водночас оператори 413-го окремого полку «Рейд» уразили самопідйомну плавучу бурову установку «Сиваш», яку рф використовує як мобільну базу ППО/РЛС у Чорному морі для прикриття стратегічно важливих об'єктів. Операція здійснена спільно з силами глибинного ураження ВМС”, – розповіли військові. 

Defence Express пише, що “Адмірал Макаров” був останнім цілим фрегатом-носієм “Калібрів” у Чорному морі. Інший такий фрегат проєкту “Буревестник” отримав ушкодження місяць тому – це “Адмірал Ессен”. Третій фрегат проєкту “Адмірал Григорович” не може увійти до Чорного моря через блокування Босфору. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies