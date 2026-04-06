Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Суспільство / Війна

Росія завдала ракетного удару по Краматорську, є постраждала

Пошкоджені багатоповерхівки та будівля школи.

Росія завдала ракетного удару по Краматорську, є постраждала
наслідки обстрілу РФ
Фото: Краматорська міська рада

6 квітня російські війська завдали ударів із РСЗВ "Смерч" по місту Краматорськ на Донеччині.  Відомо про поранену та пошкодження.

Про це повідомляє Краматорська міськрада.

Удар прийшовся по подвір’ю багатоповерхівки в центральній частині міста. Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка 1951 року народження. 

Стан потерпілої не важкий, їй надали необхідну медичну допомогу та направили на амбулаторне лікування.

Пошкоджено 18 багатоповерхівок, заклад освіти, заклади торгівлі, адміністративну будівлю та 13 автівок.

Читайте також
