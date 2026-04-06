Росія завдала ракетного удару по Краматорську, є постраждала

6 квітня російські війська завдали ударів із РСЗВ "Смерч" по місту Краматорськ на Донеччині. Відомо про поранену та пошкодження.

Про це повідомляє Краматорська міськрада.

Удар прийшовся по подвір’ю багатоповерхівки в центральній частині міста. Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка 1951 року народження.

Стан потерпілої не важкий, їй надали необхідну медичну допомогу та направили на амбулаторне лікування.

Пошкоджено 18 багатоповерхівок, заклад освіти, заклади торгівлі, адміністративну будівлю та 13 автівок.