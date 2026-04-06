Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Законопроєкти для МВФ: про "податок на OLX" доопрацювали, про скасування пільг на посилки розглядатимуть в першому читанні

Після доопрацювання проєкт закону про скасування пільг розглядатимуть в цілому. 

Нацбанк обмежує перекази з картки на картку до 30 разів і 100 000 гривень на місяць
Верховна Рада цього тижня доопрацьовану версію законопроєкту про оподаткування прибутку від продажів на електронних платформах. Відповідний документ податковий комітет ВР рекомендував ухвалити за основу і в цілому, повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк у Telegram.

Він повідомив, що доопрацьована версія передбачає дозвіл самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах, як і фізичним особам. Також виключили необхідність відкриття спецрахунків для продавців.

Не буде обов'язкового розкриття банківської таємниці по доходах продавців, подання податкової декларації в разі перевищення ліміту. 

"Важливо по строкам: Не раніше 01/01/2027, але після підписання угоди про обмін та приєднання країн. Тобто це скоріш за все буде пізніше ніж початок 2027-го. Тобто оподаткують тільки у 2028-му році після звітування за 2027-ий", – повідомив Железняк. 

Також комітет підтримав ще один законопроєкт із пакету необхідних для МВФ, що стосується скасування пільгового ввезення посилок до 150 євро. Голосування в першому читанні відбудеться завтра, потім документ будуть доопрацьовувати. Законопроєкт внесе зміни до Податкового кодексу, але технічні. Головні зміни будуть в Митному кодексі, і внесуть їх через правки до іншого законопроєкту – №13260, на розгляд якого цього тижня не очікують. 

"Введення в дію закону буде не раніше 2027-го, але тільки після того, як буде рішення Уряду – коли система буде готова", – прокоментував депутат.

За рахунок цього законопроєкту Кабмін розраховує збільшити надходження до бюджету на 10 млрд грн. 

  • Після провалу голосування за законопроєкт про оподаткування доходів від продажів, відомий також як “податок на OLX”, Кабмін взявся розробляти новий документ із урахуванням вимог МВФ, потрібних для подальших траншів. До проваленого документу в другому читанні планували додати правки про інші податкові вимоги.
  • Зрештою уряд вирішив розбити нововведення на три окремі законопроєкти. Цього тижня Рада розглядатиме законопроєкт про продовження військового збору на три роки після війни, про “податок на OLX” і про скасування пільгового ввезення посилок без розмитнення. Законопроєкт про ПДВ для ФОПів поки на розгляд не вносять.


Читайте також
