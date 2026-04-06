Законопроєкти для МВФ: про "податок на OLX" доопрацювали, про скасування пільг на посилки розглядатимуть в першому читанні

Верховна Рада цього тижня доопрацьовану версію законопроєкту про оподаткування прибутку від продажів на електронних платформах. Відповідний документ податковий комітет ВР рекомендував ухвалити за основу і в цілому, повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк у Telegram.

Він повідомив, що доопрацьована версія передбачає дозвіл самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах, як і фізичним особам. Також виключили необхідність відкриття спецрахунків для продавців.

Не буде обов'язкового розкриття банківської таємниці по доходах продавців, подання податкової декларації в разі перевищення ліміту.

"Важливо по строкам: Не раніше 01/01/2027, але після підписання угоди про обмін та приєднання країн. Тобто це скоріш за все буде пізніше ніж початок 2027-го. Тобто оподаткують тільки у 2028-му році після звітування за 2027-ий", – повідомив Железняк.

Також комітет підтримав ще один законопроєкт із пакету необхідних для МВФ, що стосується скасування пільгового ввезення посилок до 150 євро. Голосування в першому читанні відбудеться завтра, потім документ будуть доопрацьовувати. Законопроєкт внесе зміни до Податкового кодексу, але технічні. Головні зміни будуть в Митному кодексі, і внесуть їх через правки до іншого законопроєкту – №13260, на розгляд якого цього тижня не очікують.

"Введення в дію закону буде не раніше 2027-го, але тільки після того, як буде рішення Уряду – коли система буде готова", – прокоментував депутат.

За рахунок цього законопроєкту Кабмін розраховує збільшити надходження до бюджету на 10 млрд грн.

Після провалу голосування за законопроєкт про оподаткування доходів від продажів, відомий також як “податок на OLX”, Кабмін взявся розробляти новий документ із урахуванням вимог МВФ, потрібних для подальших траншів. До проваленого документу в другому читанні планували додати правки про інші податкові вимоги.

Зрештою уряд вирішив розбити нововведення на три окремі законопроєкти. Цього тижня Рада розглядатиме законопроєкт про продовження військового збору на три роки після війни, про “податок на OLX” і про скасування пільгового ввезення посилок без розмитнення. Законопроєкт про ПДВ для ФОПів поки на розгляд не вносять.



