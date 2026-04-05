Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

Станом на 5 квітня 1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне.

Як нагадала у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, у межах цієї програми українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.

«За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом — до 1000 грн кешбеку на місяць», – написала вона.

Отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги або задонатити на підтримку Сил оборони України.

Загалом програмою національний кешбек активно користуються 4,4 млн українців. З моменту запуску кешбека на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків «Національного кешбеку».