Володимир Кудрицький: «Уряд фактично заблокував побудову розподіленої генерації»

З точки зору захисту обʼєктів критичної інфраструктури ситуація наступної зими має бути набагато кращою, вважає Ексочільник «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що через рішення уряду інвестори зупиняють проєкти нової генерації. Попри покращення захисту інфраструктури, країна ризикує знову зіткнутися з дефіцитом електроенергії наступної зими. (2020-2024) Володимир Кудрицький . А от щодо побудови нової генерації експерт вже не такий оптимістичний. Чому? Володимир Кудрицький розповів на тематичній дискусії, присвяченій підготовці до наступного опалювального сезону, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

Фото: Зоряна Стельмах Володимир Кудрицький, очільник “Укренерго” 20-24 рр.

«Я не маю доступу до закритої інформації, але з того, що я чую, розумію, що в питанні захисту у нас є шанс, що наступної зими буде краще, ніж було цієї. Тому що захищаються підстанції обленерго, трансформатори на електростанціях. Це дуже важливо. Захищаються елементи, які не належать до електроенергетичної системи: компресорні станції, які качають газ, насосні групи водоканалів ключових міст, інші критичні об'єкти тощо.

Тобто з точки зору захисту (зроблю прогноз, бо я неофіційно можу собі це дозволити) буде краще», — заявив Володимир Кудрицький.

А от заявлених 1,5 ГВт нової генерації до наступного опалювального сезону не буде, упевнений він.

«Чому її не буде? Розподілена генерація — це критично важливий елемент для виживання країни під час війни. Це слова прем'єр-міністерки пані Свириденко. Ще півтора місяці назад у нас було по чотири черги відключень. Потім потепліло, весь фокус уваги, який був в лютому/січні на розгортанні розподіленої генерації, згас. І сталося кілька подій.

Перша подія — оператори цих нових газових електростанцій 14 березня отримали повідомлення, що з 9 березня вони не споживають газ, який надавався за спеціальною ціною, і за той період — 9 по 14-те — мають сплатити штраф, тому що уряд ухвалив рішення заднім числом цей газ скасувати», — зауважив Кудрицький.

Фото: Зоряна Стельмах Володимир Кудрицький, Петро Пантелєєв, Сергій Сухомлин,Олексій Кулеба, Віталій Кім, Роман Клічук

«Другий факт. 30.03 уряд, коригуючи попереднє рішення, каже, що ми даємо пільговий газ прифронтовим територіям, там, де є газопоршневі газотурбінні установки, але тільки тим, які введені в роботу з 1 грудня 25-го року. Ті газопоршневі установки, які працювали в листопаді 25-го року, в жовтні (пам'ятаєте, як у нас все добре було?) вони не потрібні і шкідливі. У них буде ціна газу в півтора-два рази вища.

І третій факт. З 1 квітня наш енергетичний регулятор в своїй нескінченній мудрості знижує ціну електроенергії, за якою я маю право на ринку продавати ресурс, який виробляє електростанція. Тобто є покупець, який хоче заплатити 7 000 грн за МВт/год, є продавець, який може продати за 7 000 грн. Є регулятор, пан Власенко (Юрій Власенко, очільник НКРЕКП. - Ред), який каже: "5600 — ваш максимум. Ідіть в ліс”. Відповідно — ринкова ціна на газ на тлі іранської кризи і адміністративне обмеження ціни на електроенергію, на продукт, який з цього газу виробляється», - додав Володимир Кудрицький.

Це, за словами колишнього очільника «Укренерго», призвело до того, що інвестори, які будують нову генерацію, зайняли позицію очікування і знаходяться на стадії зупинки своїх проєктів. Вони чекають розуміння, що уряд далі збирається робити з цінами на електрику і на газ.

«Зараз початок квітня, на розгортання цієї нової генерації треба 8-10 місяців. Тому ми можемо планувати розгортання цієї нової генерації, очікувати її, але рішення про цю генерацію ухвалює не прем'єр-міністр, не президент, не уряд і не народний депутат. Її ухвалює інвестор», — зазначив експерт.

Він підкреслив, що всього два адміністративні рішення обвалили імпорт і зупинили газопоршневу генерацію, яка вже побудована.

«Я хочу загострити на цьому увагу. Є історії про стратегічні речі, про ППО, а є історії про два рішення, через які завтра не запрацює газова генерація і немає імпорту. Їх виправити досить легко. Мені здається, що це прикладна історія.

…Не треба думати, що ми якимись локальними рішеннями зможемо компенсувати 7 ГВт дефіциту, про який говорив президент Зеленський цієї зими. В нас єдина енергосистема і два фактори стійкості — нарощення захисту і розгортання нової генерації. Повторюсь: з першим, я вірю, що у нас буде непогано; з другим — величезна проблема. Я дуже сподіваюся, що ті адміністративні рішення, які дозволять розблокувати цей процес, дадуть нам, якщо не на наступну, то хоча би через зиму можливість отримати ці 1,5 ГВт додаткової потужності, без якої нас чекає рівно така ж ситуація, як була минулої зими», — резюмував Кудрицький.