Шмигаль: Україна будуватиме оновлену енергосистему, стійку до російських атак

Україна будуватиме оновлену енергосистему, більш захищену та стійку до російських атак.

Про це заявив Міністр енергетики Денис Шмигаль під час форуму у США.

Шмигаль додав, що ключовими пріоритетами України є захист енергооб’єктів, децентралізована генерація та диверсифікація, а також створення стратегічного резерву.

Україна планує розбудову «енергетичних сот» — автономних кластерів, що зможуть працювати незалежно завдяки місцевій генерації. Міністр енергетики закликав американські та європейські компанії долучатися до проекту.

"Окремо наголосив на потребі держав диверсифікувати постачання газу, нафти та ядерного палива, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів", - додав Шмигаль.