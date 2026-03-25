Свириденко: на засіданні Американсько-українського фонду відбудови затвердили першу інвестицію

25 березня у Києві відбулося засідання управлінської ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, на якому затвердили першу інвестицію.
Про це повідомила премєр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, ідеться про українську dual-use технологічну компанія Sine Engineering.
«Вона працює у сфері зв’язку та навігації. Її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА та перехоплювачів», - заявила Свириденко.
Вона додала, що менш ніж за рік із моменту підписання двосторонньої угоди, фонд уже здійснив першу інвестицію і отримав на розгляд понад 200 заявок.
«Більше половини з них — від українських компаній. Найбільше пропозицій проєктів надійшло саме в енергетичному секторі, ключовому для України. Також серед пріоритетних напрямів — виробництво продукції подвійного призначення, інфраструктура та сфера критичних мінералів», - повідомила глава уряду.
Американсько-український фонд відбудови
- Меморандум про створення фонду Україна і США уклали ще в квітні 2025 року. Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали.
- Перші внески в Фонд становитимуть 150 млн доларів — по 75 млн доларів від обох сторін.
- Серед пріоритетів для інвестицій – критичні мінерали, переробка, інфраструктура та енергетика. Також американська сторона виявляє особливий інтерес до газових проєктів.