Рада заслухає главу НБУ щодо випадку оприлюднення даних клієнта Монобанком

Сьогодні, 25 березня, Верховна Рада ухвалила рішення заслухати голову НБУ Андрія Пишного щодо випадку оприлюднення даних клієнта Монобанком.

Про таке рішення стало відомо з онлайн-трансляції засідання парламенту.

Як відомо, нещодавній скандал із Monobank виник після того, як співзасновник банку Олег Гороховський оприлюднив у соцмережах фото клієнтки, зроблене під час відеоверифікації. На зображенні, за його словами, був нібито російський прапор, що стало підставою для публікації. Сама клієнтка заперечила це і заявила, що на фото був прапор Словенії, а її дані використали без згоди.

Після розголосу Гороховський визнав, що публікація персональних даних була помилкою, пояснивши свої дії емоційною реакцією. Водночас він заявив, що загалом системного витоку даних у банку не було і дані клієнтів залишаються захищеними.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відкрив провадження і розпочав перевірку щодо можливого порушення законодавства про захист персональних даних і банківської таємниці. Зі свого боку, НБУ звернувся до Monobank за поясненнями та також аналізує обставини інциденту.