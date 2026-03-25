Рада заслухає главу НБУ щодо випадку оприлюднення даних клієнта Монобанком

Андрія Пишного заслухають у четвер.

Голова НБУ Андрій Пишний
Фото: Олександр Ратушняк

Сьогодні, 25 березня, Верховна Рада ухвалила рішення заслухати голову НБУ Андрія Пишного щодо випадку оприлюднення даних клієнта Монобанком. 

Про таке рішення стало відомо з онлайн-трансляції засідання парламенту. 

Як відомо, нещодавній скандал із Monobank виник після того, як співзасновник банку Олег Гороховський оприлюднив у соцмережах фото клієнтки, зроблене під час відеоверифікації. На зображенні, за його словами, був нібито російський прапор, що стало підставою для публікації. Сама клієнтка заперечила це і заявила, що на фото був прапор Словенії, а її дані використали без згоди.

Після розголосу Гороховський визнав, що публікація персональних даних була помилкою, пояснивши свої дії емоційною реакцією. Водночас він заявив, що загалом системного витоку даних у банку не було і дані клієнтів залишаються захищеними.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відкрив провадження і розпочав перевірку щодо можливого порушення законодавства про захист персональних даних і банківської таємниці. Зі свого боку, НБУ звернувся до Monobank за поясненнями та також аналізує обставини інциденту.

﻿
