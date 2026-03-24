Звільнений інкасатор Ощадбанку: Угорські спецслужби катували затриманих і брехали, що Україна від них відмовилася

Член інкасаторської бригади Ощадбанку Геннадій Кузнєцов заявив про побиття, введення невідомих ін’єкцій на інші злочинні дії угорських спецслужб щодо українських інкасаторів, яких угорська сторона затримала на початку березня.

На пресконференції Кузнєцов розповів, що його команда виконувала плановий міжнародний рейс із Відня, де отримала вантаж у Raiffeisen Bank. Австрійська митниця належним чином оформила та замитнила цінності, а маршрут через Угорщину був лише транзитним і заздалегідь погодженим із угорською митною службою на пункті пропуску Захонь.

Попри дотримання всіх процедур та постійний контроль з боку Ощадбанку, на окружній дорозі Будапешта українські автомобілі зупинила поліція.

Інкасатор розповів, що замість звичайної перевірки документів на заправці відбулося силове захоплення: два броньовики антитерористичного центру заблокували українців. Спецпризначенці діяли жорстко — вдягнули людям кайданки та мішки на голови без жодних пояснень. Затриманих розвели в різні машини та доставили до приміщення антитерористичного центру в Будапешті, де понад добу тримали в окремих кімнатах під психологічним та фізичним тиском.

Під час допитів угорська сторона ігнорувала прохання про консульську допомогу, заявляючи, що Україна нібито відмовилася від своїх громадян. До Кузнєцова застосували медичний вплив: після відмови свідчити в кайданках йому примусово зробили кілька ін'єкцій невідомих препаратів, від яких чоловіку стало зле.

"Було це примусово.. Коли команда інкасаторів повернулася на територію України, всі члени команди пройшли судово-медичну експертизу. Під час цієї експертизи було встановлено наявність певних речовин. Зараз, як сказав адвокат, йде слідство. ми, на жаль, не можемо розголошувати більш детальну інформацію, але судово-медична експертиза підтвердила наявність певних речовин. Мені пояснили (угорські спецслужби – Ред.), що брали кров на аналіз", - сказав інкасатор.

Решта затриманих також зазнали побиття і морального тиску. Хоча перевірка легальності вантажу через митну базу ЄС займає кілька хвилин, угорські органи цим не цікавилися, запевнив інскасатор Ощадбанку.

«Вивозили мене на кордон два рази. Спочатку вивезли з палати в автомобілі швидкої допомоги, довезли до паркану, через 20 хвилин вернули назад, сказали: Україна від вас відмовляється, Геннадій Іванович, так що ми з вами продовжимо працювати далі. Через приблизно 40 хвилин був другий виїзд. На кордоні знову ж процедури проходили виключно формально. перекладачі були на російській мові, на наші зауваження ніхто не реагував. робили якісь документи, які нам не зрозумілі. З урахуванням того, що інкасатори були в кайданках, просто ці документи вкладали їм в кишені і потім вже повели на територію України», - повідомив Кузнєцов.

