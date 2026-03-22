«Історія стійкості держави та інституції»: очільники Нацбанку різних років розповіли, як НБУ долав ключові кризи (репортаж)

До дискусії долучилися Віктор Ющенко, Сергій Тігіпко, Степан Кубів, Яків Смолій та чинний Голова Андрій Пишний.

30 років гривні

«35 років НБУ: історія стійкості держави та інституції» - такою була тема другої публічної дискусії, присвяченої ювілею національного регулятора, яку LB.ua провів в межах спільного з Нацбанком проєкту «30 років гривні».

Голова НБУ Андрій Пишний
Голова НБУ Андрій Пишний

Як Національний банк долав кризу за кризою з часів Незалежності країни і донині? Як реагував на різноманітні виклики, включно зі світовими фінансовими кризами, політичною ізоляцію зі сторони західних партнерів, втратами міжнародного іміджу та ускладненням відносин з НАТО і ЄС? Нестабільністю після Революції гідності, відтоком капіталів та панічніми настроями на ринку? Коронавірусом абощо? Як вдається тримати макрофінансову стабільність нині? Щоб висвітлити ці віхи історії з перших уст, до дискусії ми запросили очільників Національного банку України різних часів:

  • Віктора Ющенка (Голова НБУ у 1993–2000 рр.) 
    Віктор Ющенко
  • Сергія Тігіпко (очолював національного регулятора з грудня 2002 до листопада 2004 року) 
    Сергій Тігіпко
  • Степана Кубіва (очільник Нацбанку 24 лютого - 19 червня 2014) 
    Степан Кубів
  • Якова Смолія (Голова НБУ 15 березня 2018 - 3 липня 2020 року) 
    Яків Смолій
  • Андрія Пишного (очолює Нацбанк нині від жовтня 2022 року) 
    Голова НБУ Андрій Пишний

“Наша нація не так довго пам'ятає роботу Національного банку, сотнями років у нас його не було. Історія формування Національного банку на початку 91-го року вінчує те, що ми отримали як нація, не тільки як діловий світ, як нація, як держава, фантастично важливу суб'єктність. Підкреслюю - суб'єктність”, - зазначив Віктор Ющенко, який фактично є “батьком грошової реформи” з впровадження гривні (про це детальніше читайте у матеріалі «Гривня пішла не від чогось войовничого, вона пішла від жіночої прикраси...»). 

Шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, Голова НБУ Андрій Пишний (з жовтня 2022 р), Віктор Ющенко (1993–2000 рр), Сергій Тігіпко ( грудень 2002 - листопад 2004 р), Степан Кубів (Голова НБУ 24 лютого - 19 червня 2014) і Яків Смолій (15 березня 2018 - 3 липня 2020 р)
На роки керування НБУ Сергієм Тігіпко прийшовся “кольчужний скандал”, одним із наслідків якого стале стрімке погіршення відносин з партнерами – фактична ізоляція держави. Також – «Тузлинська криза» (2003 року Росія заявила необґрунтовані претензії на український острів Тузла), що загострила українсько-російські відносини. На думку Тігіпка, найкраща відповідь на усі кризи - економічне зростання. 

Сергій Тігіпко (Голова НБУ з грудня 2002 по листопад 2004 року)
“До 2000 року Україна щомісяця втрачала ВВП. Ми не знали в уряді, що робити. Ми писали різні програми, але це дуже важко, коли щомісяця скорочується ВВП. 2000 рік почався з того, що ми отримали більше 5 % економічного зростання. За вісім років Україна подвоїла свій ВВП. На мій час прийшовся пік зростання. 2004 рік більше - 12 %, 2003 - близько 9 %. 2002 - 6 %. Ми були готові повертати запозичення Міжнародному валютному фонду. Зовнішній борг скоротився з 33 % ВВП до 28 за ці три роки”, - розповів Сергій Тігіпко

Зліва-направо: Степан Кубів (Голова НБУ 24 лютого - 19 червня 2014), Сергій Тігіпко (Голова НБУ з грудня 2002 по листопад 2004 року) Віктор Ющенко (Голова НБУ у 1993–2000 рр)
Степан Кубів очолив Національний банк одразу після Революції гідності. “Уявіть, ранком Голова НБУ приходить на робоче місяце, йому дають відомість, дивишся, а там - 108 тисяч (на казначейському рахунку. - Ред.). І одночасно відчуваєш страх, відповідальність і довіру”, - заявив Кубів. 

Яків Смолій зазначив, що порівняно з присутніми колегами, на його правління Нацбанком припали чи не найлегші роки, якби не covid-2019.

Cоня Кошкіна, Голова НБУ Андрій Пишний (з жовтня 2022 р), Віктор Ющенко (1993–2000 рр), Сергій Тігіпко ( грудень 2002 - листопад 2004 р), Степан Кубів (24 лютого - 19 червня 2014) і Яків Смолій (15 березня 2018 - 3 липня 2020 р)- праворуч
Яків Смолій (Голова НБУ 15 березня 2018 - 3 липня 2020 року)
“Викликів було не так багато, як до періоду 2014 року. При мені було все більш-менш стабільно. Ми досягли таргетування інфляції до 5 %, облікова ставка була 6 %, здешевилися кредити, йшло кредитування економіки, більш-менш стабільний курс, достатні золотовалютні резерви для регулювання. Були прийняті закони про валюту і валютне регулювання. …Але коронавірус підкрався непомітно до всіх сфер і не тільки в Україні. Це була світова криза”, - нагадав Яків Смолій

Ну, і звісно, чи не найбільшим викликом для національної банківської системи є повномасштабна війна. 

Голова НБУ Андрій Пишний
“Наш досвід показує, - зазначає чинний голова НБУ Андрій Пишний, - що в кризових умовах ви не піднімаєтеся до рівня своїх очікувань. Ви опускаєтеся до рівня своєї підготовки. І ось те, що було сформовано в Національному банку за ці роки, - гарна база, яка, я думаю, дозволить нам і виклик війни на Близькому Сході зустріти достойно. Я уважно стежу за тим, як інші центральні банки реагують на цей виклик”. 

Розлогий матеріал читайте незабаром на LB.ua. Наразі пропонуємо переглянути репортаж з дискусії.

 

Бізнес-омбудсменка Анка Фельдгузен і заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін
міністр енергетики Денис Шмигаль (праворуч) і Голова ВРУ Руслан Стефанчук
Голова ВРУ Руслан Стефанчук
міністр енергетики Денис Шмигаль виступає під час заходу
міністр фінансів Сергій Марченко
Голова НБУ Андрій Пишний
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Віктор Ющенко (Голова НБУ у 1993–2000 рр), праворуч
голова правління АТ «ПриватБанк» Мікаель Бьоркнерт
голова правління Ощадбанку Юрій Каціон
Cоня Кошкіна, Голова НБУ Андрій Пишний (з жовтня 2022 р), Віктор Ющенко (1993–2000 рр),
Сергій Тігіпко ( грудень 2002 - листопад 2004 р), Степан Кубів (Голова НБУ 24 лютого - 19 червня 2014) і Яків Смолій (15 березня 2018 - 3 липня 2020 р)
Cоня Кошкіна, Голова НБУ Андрій Пишний (з жовтня 2022 р), Віктор Ющенко (1993–2000 рр), Сергій Тігіпко ( грудень 2002 - листопад 2004 р), Степан Кубів (Голова НБУ 24 лютого - 19 червня 2014) і Яків Смолій (15 березня 2018 - 3 липня 2020 р)
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Голова НБУ Андрій Пишний( праворуч) та колишні керівники НБУ Віктор Ющенко,Сергій Тігіпко, Степан Кубів, Яків Смолій
Голова НБУ Андрій Пишний( праворуч) та колишні керівники НБУ Віктор Ющенко,Сергій Тігіпко, Степан Кубів, Яків Смолій

Cоня Кошкіна, Степан Кубів (Голова НБУ 24 лютого - 19 червня 2014), Голова НБУ Андрій Пишний (з жовтня 2022 р), Віктор Ющенко (1993–2000 рр), Сергій Тігіпко ( грудень 2002 - листопад 2004 р) і Яків Смолій (15 березня 2018 - 3 липня 2020 р)
Cоня Кошкіна, Степан Кубів (Голова НБУ 24 лютого - 19 червня 2014), Голова НБУ Андрій Пишний (з жовтня 2022 р), Віктор Ющенко (1993–2000 рр), Сергій Тігіпко ( грудень 2002 - листопад 2004 р) і Яків Смолій (15 березня 2018 - 3 липня 2020 р)

Загальне фото учасників заходу
Загальне фото учасників заходу

Андрій Пишний і Степан Кубів (праворуч)
Андрій Пишний і Степан Кубів (праворуч)

Андрій Пишний і Сергій Тігіпко (ліворуч)
Андрій Пишний і Сергій Тігіпко (ліворуч)

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
