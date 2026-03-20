Стефанчук сподівається на заміну копійок на шаги найближчим часом: "Це буде фактично завершення грошової реформи в Україні"

Голова Верховної Ради вважає, що після появи національної валюти – гривні – в Україні змінилися не лише банкноти, а й психологія країни.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що найближчим часом парламентарі ухвалять законопроєкт про заміну радянських копійок на українські шаги. Про це він сказав на заході, присвяченому відзначенню 35 років Національного банку України.

Стефанчук нагадав, що в 1996 році, коли з’явилася національна валюта гривня, змінилися не просто банкноти, а й психологія країни. І тепер необхідно зробити наступний крок і впровадити шаги.

“Це буде фактично завершення грошової реформи в Україні”, – вважає він.

Стефанчук додав, що НБУ є унікальною фортецею державності, яка є старшою за незалежність України. Нацбанк був заснований 20 квітня 1991 року.

“Сьогоднішня українська валюта є містком нашої економічної державності, між історією і сьогоденням”, – додав Стефанчук.

Зараз НБУ виконує місію збереження довіри до національної валюти.

Контекст

Рік тому НБУ ініціював заміну копійок на шаги. Назва "шаг" використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі з XVI – XVII ст. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури.

Заміна копійок на шаги не призведе до витрат з державного бюджету.

Третій президент України і голова Нацбанку в 1993-2000 роках Андрій Ющенко пояснював, що ще на початку 1990-х років Національний банк України пропонував гривню як національну валюту і шаг як розмінну монету замість копійки. Це рішення підтримувала профільна комісія ВР, але в залі підтримки не було.