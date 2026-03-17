Нацбанк оштрафував Укрпошту на 255 тисяч грн

Національний банк України оштрафував АТ "Укрпошта" на 255 тис. грн за неподання інформації у визначені строки.

П ро це повідомила пресслужба НБУ.

"Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки", - йдеться у повідомленні.

Рішення було ухвалене 16 березня.

Зазначається, що порушення вимог закону "Про платіжні послуги" Нацбанк встановив за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю Укрпошти.

Установа зобов’язана сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення.