ГоловнаЕкономікаДержава

Нацбанк оштрафував Укрпошту на 255 тисяч грн

Установа зобов’язана сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення.

Нацбанк оштрафував Укрпошту на 255 тисяч грн
Фото: Зоряна Стельмах

Національний банк України оштрафував АТ "Укрпошта" на 255 тис. грн за неподання інформації у визначені строки.

П ро це повідомила пресслужба НБУ.

"Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки", - йдеться у повідомленні.

Рішення було ухвалене 16 березня.

Зазначається, що порушення вимог закону "Про платіжні послуги" Нацбанк встановив за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю Укрпошти.

Установа зобов’язана сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення.

 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies