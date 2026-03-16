​У чотирьох областях люди залишаються без світла через російські обстріли

Енергетики працюють над відновленням. 

Під час відключення електроенергії внаслідок російського обстрілу в Харкові, 8 листопада 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 16 березня через російські обстріли у абонентів у чотирьох областях України відсутня електроенергія.

Про це розповіли у Міненерго

«Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання», – зазначили там. 

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Сьогодні, з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

У міністерстві закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

