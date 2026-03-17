Розслідувачі виявили в родин трьох оперативників Кіберполіції майна на мільйони доларів

За три роки родини синхронно інвестували мільйони в престижну нерухомість.

Родини трьох оперативників Департаменту кіберполіції за останні три роки синхронно скупилися нерухомістю на кілька мільйонів доларів. Інвестували в люксові апартаменти та котеджі в Буковелі, маєток під Києвом і компанії.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Infо

Євген Горбунов, Гурам Гіндія та Ігор Теряник потрапили до лав Кіберполіції у 2023-му. До того чоловіки разом працювали спочатку в Департаменті захисту економіки НПУ Харківщини, потім в обласному Департаменті стратегічних розслідувань, звідки в подальшому перевелися у Київ.

Як йдеться в розслідуванні, майновий стан родин почав суттєво покращуватися після синхронного переведення усіх трьох до Департаменту Кіберполіції України.

Так, у 2023-му мати Ігоря Теряника та дружина Євгена Горбунова інвестували у апартаменти у готелі “Glacier Premium Apartments”. За даними журналістів за ринковими цінами ця інвестиція мала б обійтися матері Теряника щонайменше у $110 000, а дружині Горбунова у $160 000.

Окрім апартаментів у них з’явилися котеджі у “AMA Family Resort”. Також котедж в “АМА” придбав і батько Гурама Гіндії. Згідно з ринковими цінами ці котеджі мали б обійтися рідні трьох кіберполіцейських щонайменше по $400 000 кожен. Горбунови свій котедж продали, проте журналісти припускають, що продаж був фіктивним.

Як дізнались розслідувачі, з переведенням до Кіберполіції матері Горбунова та Гіндії почали займатися бізнесом і синхронно зайшли у дві компанії. Одна торгує зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Друга – з основним видом діяльності – допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Окрім цього, теща Горбунова та дядько Гурама Гіндії спільно інвестували у понад 160 квадратних метрів комерційних приміщень в одному з найдорожчих ЖК Києва. Такі за ринковими цінами нині коштують щонайменше $560 000 без ремонту.

За даними журналістів Bihus.Infо офіційних доходів на такі придбання не було ні в кого з вищезгаданої рідні Кіберполівців.