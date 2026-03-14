Економіка / Держава

​Свириденко: на захист 210 об’єктів критичної інфраструктури виділять 11,2 млрд грн

Це об’єкти у девʼяти областей і Київської області.

засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості у Чернігові
Фото: пресслужба уряду

У Чернігові провели друге засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості за його підсумками визначили 210 об’єктів критичної інфраструктури, роботи із захисту на яких мають стартувати найближчими днями. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, на засіданні заслухали стан реалізації планів стійкості двох прифронтових областей — Чернігівської і Сумської. Окремо обговорили кроки щодо реалізації плану стійкості Києва, поданий міською владою.

«Сформували першочергову потребу у фінансуванні для захисту об’єктів критичної інфраструктури девʼяти областей і Київської області. Загалом визначили 210 об’єктів критичної інфраструктури, роботи на яких будуть розпочаті вже найближчими днями. Під ці задачі готуємо виділення 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на найближчому засіданні уряду», - повідомила прем’єрка.

Також на засіданні скоординували пріоритети роботи з міжнародними партнерами із залучення додаткового фінансування, щоб реалізувати плани стійкості.

Крім того, уряд завершує роботу над дерегуляційними рішеннями та додатковою підтримкою бізнесу, додала Свириденко.

«Напрацьовуємо програму доступного кредитування для бізнесу на енергонезалежність із фіксованої ставкою 7% річних на весь термін договору. У межах програми «5-7-9%» для прифронтових подовжуємо строки кредитування до кінця 2027 року», - повідомила глава уряду.

