Кулеба: в Україні визначили ключові логістичні маршрути та евакуаційні коридори для медицини та оборони

Для відновлення та захисту цих маршрутів необхідно понад 12,8 млрд гривень.

Міністерство розвитку громад та територій спільно з Міністерством оборони і Міністерством охорони здоров’я визначили перелік ключових логістичних маршрутів та евакуаційних коридорів, які мають критичне значення для медичної та оборонної системи України.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кулеби, мова йде про близько 600 км доріг, які потребують спеціальних заходів антидронового захисту.

Загальна потреба фінансування для відновлення та захисту цих маршрутів становить понад 12,8 млрд гривень. Міністерства розвитку громад і територій та оборони вже опрацьовують механізм спільного фінансування, щоб забезпечити ремонт, інженерні роботи та впровадження необхідних захисних рішень.

Це рішення має на меті підвищити безпеку і ефективність медичної та оборонної логістики, особливо в умовах загроз для транспортної інфраструктури.