САП просить суд конфіскувати в ексдепутата місцевої ради з Миколаївщини автомобіль Renault та квартиру в Стрию

За результатами моніторингу НАЗК встановило, що експосадовець набув у власність активи, вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся з позовом до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів колишнього депутата однієї з місцевих рад у Миколаївській області.

Про це повідомляється на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"За результатами моніторингу НАЗК встановило, що експосадовець набув у власність активи, вартість яких значно перевищує його законні доходи. Зокрема, йдеться про: автомобіль "Renault Duster" 2024 року випуску вартістю понад 1 млн грн; квартиру у місті Стрий Львівської області вартістю понад 4,4 млн грн, яка була оформлена на дружину", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що різниця між вартістю зазначених активів і підтвердженими законними доходами ексдепутата становить 5,4 млн грн

З огляду на викладене прокурор звернувся до ВАКС із позовом про визнання зазначених активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

Ім’я експосадовця, депутатом якої саме місцевої ради він був і коли, не розголошується.