На Кіровоградщині військового та ексдепутата підозрюють в організації схеми для ухилянтів

У Кіровоградській області військового та колишнього депутата міської ради підозрюють в організації схеми заробітку на чоловіках, що намагалися уникнути мобілізації.

Про це повідомили у ДБР.

Слідство встановило, що військовий підшукував чоловіків, які вже отримали повістки та шукали можливість уникнути служби.

До оборудки він залучив ексдепутата, який запевняв, що має зв’язки у медичних установах і може допомогти оформити необхідні документи.

За 11,5 тис. доларів США “клієнтам” пропонували кілька варіантів отримання статусу непридатного до служби. Зокрема, їх могли госпіталізувати до лікарні або організувати медичні обстеження з подальшим встановленням діагнозів, таких як гіпертонічна хвороба чи діабет.

Надалі ці висновки мали стати підставою для визнання чоловіків непридатними до військової служби під час проходження військово-лікарської комісії.

Правоохоронці затримали обох фігурантів після отримання грошей від чергового “клієнта”. Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави 1,5 млн гривень.Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють можливу причетність інших осіб, зокрема лікарів ВЛК, а також встановлюють тих, хто міг скористатися цією схемою.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.