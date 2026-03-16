Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Кіровоградщині військового та ексдепутата підозрюють в організації схеми для ухилянтів

“Клієнтам” пропонували кілька варіантів отримання статусу непридатного до служби.

У Кіровоградській області військового та колишнього депутата міської ради підозрюють в організації схеми заробітку на чоловіках, що намагалися уникнути мобілізації.

Про це повідомили у ДБР.

Слідство встановило, що військовий підшукував чоловіків, які вже отримали повістки та шукали можливість уникнути служби. 

До оборудки він залучив ексдепутата, який запевняв, що має зв’язки у медичних установах і може допомогти оформити необхідні документи.

За 11,5 тис. доларів США “клієнтам” пропонували кілька варіантів отримання статусу непридатного до служби. Зокрема, їх могли госпіталізувати до лікарні або організувати медичні обстеження з подальшим встановленням діагнозів, таких як гіпертонічна хвороба чи діабет. 

Надалі ці висновки мали стати підставою для визнання чоловіків непридатними до військової служби під час проходження військово-лікарської комісії.

Правоохоронці затримали обох фігурантів після отримання грошей від чергового “клієнта”. Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). 

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави 1,5 млн гривень.Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють можливу причетність інших осіб, зокрема лікарів ВЛК, а також встановлюють тих, хто міг скористатися цією схемою.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies