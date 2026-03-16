Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Війна

Росія атакувала дронами і ракетами Київ. Уламки впали в центрі міста та ще кількох районах (оновлено)

В столиці лунали вибухи. 

ППО ПК "Центр"
Фото: Повітряне командування "Центр"

Вранці понеділка російська армія влаштувала нову атаку на Київ. Працювала протиповітряна оборона. Атака тривала близько 2 годин – відбій оголосили о 9:58. 

Про роботу ППО повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram. Повітряні сили розповіли, що після дронів ворог запустив ракету.

"Київ під загрозою ракетного удару. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", – закликали в Київській міській військовій адміністрації.

Мер міста згодом повідомив, що уламки дрона впали в самому центрі Києва. Пожежі і потерпілих немає. За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, постраждав Шевченківський район.

Згодом стало відомо про падіння уламків на відкритій місцевості в Солом'янському районі. Також є падіння в Святошинському районі – там є загоряння трави.

Попередню атаку на столичний регіон ворог проводив уночі суботи. Значних пошкоджень зазнала Київська область. Внаслідок атаки загинули люди.


Читайте також
