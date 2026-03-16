Росія атакувала дронами і ракетами Київ. Уламки впали в центрі міста та ще кількох районах (оновлено)

Вранці понеділка російська армія влаштувала нову атаку на Київ. Працювала протиповітряна оборона. Атака тривала близько 2 годин – відбій оголосили о 9:58.

Про роботу ППО повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram. Повітряні сили розповіли, що після дронів ворог запустив ракету.

"Київ під загрозою ракетного удару. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", – закликали в Київській міській військовій адміністрації.

Мер міста згодом повідомив, що уламки дрона впали в самому центрі Києва. Пожежі і потерпілих немає. За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, постраждав Шевченківський район.

Згодом стало відомо про падіння уламків на відкритій місцевості в Солом'янському районі. Також є падіння в Святошинському районі – там є загоряння трави.

Попередню атаку на столичний регіон ворог проводив уночі суботи. Значних пошкоджень зазнала Київська область. Внаслідок атаки загинули люди.



